Polizei Köln

POL-K: 240802-4-LEV 46-Jähriger bei Auseinandersetzung vor Bar schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar auf der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort ist in der Nacht zu Freitag (2. August) ein 46-Jähriger Mann schwer verletzt worden. Gegen 1 Uhr hatten Zeugen die Schlägerei bei der Polizei gemeldet, nachdem zwei bislang unbekannte Männer auf den am Boden liegenden Leverkusener eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Noch vor Eintreffen der Polizisten liefen die Angreifer jedoch in Richtung Konrad-Adenauer-Platz davon.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 57 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 57 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell