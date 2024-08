Polizei Köln

POL-K: 240805-2-K 25-Jähriger in Wohnung überfallen - fünf mutmaßliche Räuber festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall in einer Wohnung in der Kölner Neustadt-Süd hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (4. August) fünf mutmaßliche Räuber (alle zwischen 18 und 20 Jahren alt) festgenommen und zwei Fahrzeuge sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Männer kurz nach Mitternacht mit einer Schusswaffe, einer Machete und einem Baseballschläger in die Wohnung auf der Pfälzer Straße eingedrungen sein und einen 25-Jährigen leicht verletzt haben.

Mit einer geraubten Geldbörse, Schlüsseln, Kopfhörern und mehreren Taschen des Kölners waren die jungen Männer in einem Auto über die Moselstraße in Richtung Luxemburger Straße geflüchtet. Da an der Geldbörse ein GPS-Tracker befestigt war, stießen die Einsatzkräfte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wenig später auf einen unbesetzten, mit laufendem Motor abgestellten Audi in der Kierberger Straße in Köln-Zollstock und stellten den Wagen samt darin liegender Geldbörse sicher.

Als sich zwei mutmaßlich am Raub beteiligte Männer telefonisch nach dem Verbleib des Autos erkundigten und wenig später auf der Polizeiwache Sülz vorbeikamen, nahmen Polizisten sie vorläufig fest. Wegen eines Alibis für die Tatzeit durfte ein 18-Jähriger später wieder gehen.

Auf drei weitere Tatverdächtige trafen die Polizisten Stunden später bei der Fahrzeugkontrolle eines 1er-BMW auf der Rudolf-Amelunxen-Straße in Köln-Sülz und nahmen die Insassen vorläufig fest. Alle Beteiligten sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Raubüberfalls aufgenommen. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell