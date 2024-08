LPI-J: Verkehrsunfall mit einstündiger Sperrung

Weimar (ots) - Die Polizei wurde am späten Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung in den Weimarhallenpark gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei jungen Männern im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung die Argumente ausgingen. In der Folge wurde aus dem Streitgespräch eine handgreifliche Auseinandersetzung. Die zwei Streithähne wurden von den Beamten getrennt. Tatsächliche Verletzungen wies keiner der beiden auf. Was Auslöser des Disputes war, konnte ...

