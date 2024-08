Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Aus Richtung Stedten kam am Dienstagmorgen ein 39-jähriger Ford-Fahrer nach Ramsla gefahren. Kurz hinter dem Ortseingangsschild musste dieser anhalten. Genau das bekam eine 17-jährige Moped-Fahrerin nicht, bzw. zu spät mit. Sie fuhr auf das Auto auf und stürzte in der Folge. Sie zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell