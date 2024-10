Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241023-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 22.10.2024,vermutlich in den Vormittagsstunden, wurde in der Hauptstraße in Elsdorf-Westermühlen, an der dortigen Bäckerei , eine Gebäudeecke durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt.

Dabei wurde auch eine an der Außenwand befindliche Telefondose abgerissen. Die Höhe der Anstoßstelle lässt auf einen Kleintransporter oder ähnliches schließen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

