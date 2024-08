Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand an Schule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.08.2024), gegen 5 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand an der Anne-Frank-Realschule plus (Bruchwiesenstraße) gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte neben dem Schulgebäude gelagertes Baumaterial. Durch das Feuer wurde auch das Schulgebäude leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haben Sie am Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges an der Anne-Frank-Realschule plus beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie ich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell