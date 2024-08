Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.08.2024), gegen 15:30 Uhr, wollte ein 55-jähriger Autofahrer von der Oppauer Straße in die Auholzstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrers. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell