Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Hyundai beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Freitag in der Zeit von 19.00 bis 19.45 Uhr, wurde ein hellgrauer Hyundai auf dem Parkplatz des E-Centers in Schüttorf an der Graf-Egberts-Straße im Bereich der Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war zuvor im Bereich des Aldi-Marktes in Schüttorf abgestellt worden. Der Fahrzeugführer eines unbekannten Pkw hat vermutlich beim Vorbeifahren den Hyundai beschädigt und sich nachfolgend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim (05922/77660) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell