POL-MG: Zeugensuche nach mutmaßlichem Sturzgeschehen im Linienbus

Mönchengladbach (ots) - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. Oktober, in die Wohnung einer Seniorin eingebrochen und haben dort eine Geldbörse entwendet. Ein Team der Kriminalpolizei Mönchengladbach nahm am Dienstagmorgen die Aussage einer 82-Jährigen auf, die eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt bewohnt. An der Wohnungstür ...

mehr