Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betäubungsmittelhandel: 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 9. Oktober, hat eine Haftrichterin Untersuchungshaft gegen einen 26-Jährigen angeordnet. Polizeibeamte hatten tags zuvor in seiner Wohnung Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden.

Streifenteams der Polizei waren am Dienstag, 8. Oktober, um kurz nach Mitternacht an der Ludwigstraße in der Mönchengladbacher Innenstadt im Einsatz. Dort hatte ein Zeuge den Diebstahl seines Handys gemeldet.

Die Beamten gingen einem Hinweis nach, wonach sich der Tatverdächtige mit dem entwendeten Handy in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus begeben hatte. Die Polizisten trafen den Mann, einen 26-Jährigen, schließlich in einer der Wohnungen dabei an, wie er diverse Betäubungsmittel in der Toilette entsorgen wollte.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden sie mehrere Mobiltelefone, einen gestohlenen E-Scooter sowie zwei Dutzend verkaufsfertig abgepackter Konsumeinheiten Betäubungsmittel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Stoff um Kokain. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Im Polizeigewahrsam übernahmen Ermittler der Kriminalpolizei den Fall und prüften mit der hiesigen Staatsanwaltschaft infrage kommende Haftgründe. Der Mann ist der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt und hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Dementsprechend führten die Beamten ihn am Donnerstag einer Haftrichterin vor, die dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und die Untersuchungshaft anordnete. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell