Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241025-1-pdnms Zeugenaufruf nach Raub auf LKW-Fahrer, BAB 7, PP Ohe

BAB 7/Haßmoor (ots)

BAB 7/Haßmoor/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächtigte der 27-jährige LKW-Fahrer auf dem Parkplatz Ohe an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Am späten Vormittag wachte er mit starken Kopfschmerzen auf. Er stellte sofort fest, dass die Fahrerkabine seines LKW durchwühlt war. Neben einer persönlichen Tasche mit diversen Dokumenten wurde auch ein Laptop entwendet. Bei der Spurensuche wurde festgestellt, dass die Fahrertür aufgebrochen wurde und zuvor mutmaßlich irgendein Gas durch die leicht geöffnete Fensterscheibe eingeleitet wurde, um den Fahrer so zu betäuben. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Zeugenhinweise, die mit der Tat im Zusam-menhang stehen, unter Tel.: 04331/208450.

