Sigmaringen

Fensterscheibe am Jugendhaus eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte warfen am vergangenen Wochenende die Fensterschreibe des Jugendhauses im Bereich der Georg-Zimmerer-Straße ein. Die Polizei Sigmaringen bittet Personen, die zwischen Freitagvormittag und Montagabend etwas zu dem Sachverhalt und möglichen Tätern beobachten konnten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Fahrzeug stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rund 12.000 Euro Sachschaden an einem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz des Bürgerhauses abgestellten war, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende verursacht. Der 22-jährige Fahrzeughalter stellte sein Auto am Samstagnachmittag dort ab und bemerkte am frühen Montagmorgen mehrere starke Beschädigungen. Die Polizei Sigmaringen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder Verdächtigen machen können, dies unter Tel. 07571/104-0 mitzuteilen.

Stetten am kalten Markt

Wärmedecke löst Feuerwehreinsatz aus

Der aufmerksame Nutzer einer Wärmedecke konnte durch sein schnelles Eingreifen am Montagmittag im Bereich der Weckensteinstraße Schlimmeres verhindern. Der 33-Jährige erkannte gegen 11 Uhr eine von der Wärmedecke ausgehende Rauchentwicklung in seiner Wohnung. Er brachte die schmorende Decke bereits vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Rettungskräfte in den Hinterhof und begann selbstständig, diese zu löschen. Der 33-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Gebäude ist kein weiterer Schaden entstanden.

Hohentengen

Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 50.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls im nordwestlichen Bereich von Hohentengen am Montagvormittag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor eine 53-jährige Autofahrerin gegen 8.15 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst kollidierte sie mit ihrem Ford seitlich mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Mercedes-Fahrer. Anschließend fuhr sie gegen das geparkte Wohnmobil einer 59-Jährigen und einen geparkten Skoda einer 80-Jährigen. Das Wohnmobil wurde durch die Kollision gegen ein angrenzendes Wohnhaus gedrückt, weshalb dort ebenfalls ein Schaden entstanden ist. Die 53-Jährige kam nach dem Aufprall an einem Garagentor zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Unfallverursacherin wurde aufgrund des vorangegangenen medizinischen Notfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ford musste abgeschleppt werden.

