POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise - Fahrradprüfung an der Kapellenschule

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.03. - 15.03.) an bislang sechs bekannt gewordenen Tatorten in Versmold und Umgebung Firmentransporter aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren an den Straßen Berliner Straße und Am Zoll, in Peckeloh an der Heinestraße und Bismarckstraße sowie im Ortsteil ...

