Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Firmenbullis in Versmold aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.03. - 15.03.) an bislang sechs bekannt gewordenen Tatorten in Versmold und Umgebung Firmentransporter aufgebrochen.

Die Fahrzeuge waren an den Straßen Berliner Straße und Am Zoll, in Peckeloh an der Heinestraße und Bismarckstraße sowie im Ortsteil Bockhorst an der Kirchenbreede und Eschenkamp abgestellt. Bei den jeweiligen Taten haben die Diebe eine Vielzahl an Werkzeugen gestohlen. Mögliche Tatzusammenhänge aller Taten werden im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei nun geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

