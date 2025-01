Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.01.2025

Überlingen / Bodenseekreis (ots)

In Wohnhaus Feuer gelegt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt aktuell gegen einen 46-Jährigen, der im Verdacht steht, am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr in einem Wohngebäude in der Christophstraße in Überlingen Feuer gelegt zu haben. Der Mann soll im Flur des Mehrparteienhauses zunächst eine hochentzündliche Flüssigkeit mutwillig auf eine Holztreppe geschüttet und diese dann in Brand gesetzt haben. Im Anschluss ergriff der zur Tatzeit vermummte Mann die Flucht. Das Feuer brannte in der Folge über einen längeren Zeitraum unbemerkt weiter und erlosch selbstständig wieder. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der bereits polizeilich bekannte Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen wurden Beweismittel sichergestellt. Er wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter schweren Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern aktuell noch an.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell