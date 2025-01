Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Gaststätte

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte am Marienplatz eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Hintertür gelangten die Täter in das Lokal. Offenbar entwendeten die Einbrecher nichts, verursachten an der Tür jedoch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen oder Personen, die zwischen 23.30 Uhr und 4.35 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizisten werden Zeugen eines Unfalls - Verursacher betrunken

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 21-Jährigen zu, der am Sonntag kurz nach 7 Uhr vor den Augen einer Polizeistreife einen Unfall verursacht hat. Der Fiat-Fahrer stand in der Straße "Pfannenstiel" zunächst mitten auf der Straße. Als er die Beamten erkannte, fuhr er rückwärts auf den Gehweg und prallte gegen einen Poller. Im Gespräch mit dem 21-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch sowie alkoholtypische Auffälligkeiten wahr. Aufgrund dessen musste der Mann, der einen Vortest verweigerte, in einer Klinik Blut abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Ravensburg

Polizei fasst Kupferdiebe

Aufmerksame Passanten haben die Polizei am Samstagmorgen auf die Spur zweier Diebe geführt. Die Zeugen hatten über Notruf ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen in Torkenweiler gemeldet. Als mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Ravensburg und Weingarten sowie des Kriminaldauerdienstes eintrafen, hatten die beiden Verdächtigen bereits die Beine in die Hand genommen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte das Duo in Grünkraut angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw mit einem falschen Kennzeichen versehen wurde und mit Kupfer beladen war. Weder der 21-Jährige noch der 16-Jährige sind im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatten zudem bei ihrer Festnahme ein mutmaßlich entwendetes Fahrrad bei sich. Die Beamten beschlagnahmten den Pkw sowie das mutmaßlich gestohlene Kupfer und das Fahrrad. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Baindt

Einbrecher reißen Seniorin aus dem Schlaf

Einbrecher waren am frühen Sonntagmorgen in der Fuchs- und in der Kornblumenstraße unterwegs. Zwischen 2 und 3 Uhr machten sich die Täter an einer Einliegerwohnung in der Kornblumenstraße ans Werk und brachen eine Eingangstüre auf. Im Anschluss durchwühlten sie die Wohnräume und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge einen geringen Bargeldbetrag. Gegen 3.30 Uhr wurde eine Seniorin in ihrem Haus in der Fuchsstraße durch lautes Gepolter geweckt. Mutmaßlich dieselben Täter waren über die aufgehebelte Haustür in das Gebäude gelangt und stießen auf der Treppe versehentlich einen Gegenstand um. Die Seniorin, die sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen hatte, nahm wahr, dass mindestens zwei Personen fluchtartig das Haus verließen und verständigte die Polizei. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnten die Beamten die Einbrecher nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Alkoholisiert auf frisiertem E-Bike unterwegs

Ohne Licht und mit weit über 25 km/h war ein 34-Jähriger am Sonntag kurz nach 3 Uhr im Ortsgebiet unterwegs, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass an dem Pedelec technische Veränderungen vorgenommen worden waren, die eine weitaus höhere Unterstützung gewährleisteten. Da das Pedelec somit versicherungspflichtig ist, eine solche jedoch nicht vorlag, wird der 34-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Zudem war der Mann alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Auf den 34-Jährigen kommen somit zudem ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.

Bad Waldsee

Fahrzeug aufgebrochen

Auf dem Bleicheparkplatz ist in den frühen Morgenstunden des Montags ein Pkw aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte über ein gewaltsam aufgebrochenes Seitenfenster in den Wagen und entwendete daraus mehrere persönliche Gegenstände. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr ereignet hat, nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Aulendorf

Einbruch in Tankstelle

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine Wechselgeldkasse. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07584/92170 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Aichstetten

Fußgänger erleidet bei Unfall leichte Verletzungen

Ein 65 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18 Uhr leicht verletzt worden. Eine 60-jährige Nissan-Fahrerin übersah den Mann, als sie von der Hardsteiger Straße kommend in die Kirchstraße einbiegen wollte. Der 65-Jährige querte zu diesem Zeitpunkt die Kirchstraße und wurde vom Nissan erfasst. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Am Nissan entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

