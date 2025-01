PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) - Überlingen Streit eskaliert in Körperverletzung Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen und einer ca. achtköpfigen Personengruppe führte am frühen Samstagmorgen am Busbahnhof in Überlingen zu einer Körperverletzung. Die zwei Geschädigten im Alter von 20 und 25 Jahren verließen eine Gaststätte in der Münsterstraße, um sich am Busbahnhof abholen zu lassen. Am Busbahnhof trafen ...

mehr