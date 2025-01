Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Streit eskaliert in Körperverletzung

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen und einer ca. achtköpfigen Personengruppe führte am frühen Samstagmorgen am Busbahnhof in Überlingen zu einer Körperverletzung. Die zwei Geschädigten im Alter von 20 und 25 Jahren verließen eine Gaststätte in der Münsterstraße, um sich am Busbahnhof abholen zu lassen. Am Busbahnhof trafen die zwei Geschädigten auf die Tatverdächtigen, wo es anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Nach Angaben der Geschädigten wurden diese durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Hierbei zogen diese sich Rötungen im Gesichtsbereich zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort wurde abgelehnt. Eine Streifenwagenbesatzung traf unmittelbar nach der Tatbegehung am Tatort ein. Trotz Fahndungsmaßnahmen gelang der Gruppierung die Flucht. Die Tatverdächtigen trugen dunkle Oberbekleidung, teilweise helle Schuhe und wurden auf ein Alter von 15-18 Jahren geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551-8040.

Meckenbeuren

Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Samstag gegen 02.00 Uhr die B467 zwischen Liebenau und Ravensburg und geriet von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er einen Leitpfosten, fuhr in den Straßengraben und kollidierte dann mit einem Baum. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Am verunfallten Opel Meriva entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro. Nachdem der 17-jährige, alkoholisierte Mitteiler im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme widersprüchliche Angaben tätigte, besteht der Verdacht, dass dieser der Lenker des verunfallten Pkws sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541-7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell