Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Eine leicht Verletzte bei Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr in der Tettnanger Straße erlitten. Eine gleichaltrige Audi-Lenkerin übersah die Radlerin, die sich auf dem Radweg befand, als sie in die Waldstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Audi ein solcher von etwa 4.000 Euro.

Ravensburg

Arbeitsunfall fordert einen Schwerverletzten

Auf einer Baustelle in der Straße "Sonnenterrasse" ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein 19 Jahre alter Arbeiter durch eine Öffnung rund sechs Meter tief gestürzt. Der Mann war im ersten Stockwerk mit Abdichtungsarbeiten beschäftigt, übersah ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einen nicht gesicherten Schacht und fiel auf den darunter befindlichen Betonboden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg zum genauen Unfallhergang und möglichen Versäumnissen der Verantwortlichen dauern derzeit an.

Ravensburg

Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Audi RS5 in der Nähe der Sportanlage in Oberzell auf. Hierzu schlug er mehrmals auf die Karosserie und die Scheiben ein. Nachdem es dem Unbekannten gelang, in das Fahrzeuginnere zu gelangen, stahl er mehrere Gegenstände und Wertsachen. Durch das gewaltsame Vorgehen des Täters entstand an dem Pkw erheblicher Sachschaden, der auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Audi-Lenker fuhr ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf Höhe der Anschlussstelle zur B 30 wuchtig auf den Fiat einer 29-Jährigen auf. Dieser wurde auf den VW einer 21-jährigen Vorausfahrenden geschoben. Der VW wiederum prallte durch die wuchtige Kollision auf den davor befindlichen Nissan eines 56-Jährigen. Sowohl die 21-Jährige als auch der 56-Jährige erlitten jeweils leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Der Audi und der Fiat mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme bis gegen 19.15 Uhr zu entsprechenden Rückstaus.

Bad Waldsee

Einbruch in Pkw

Einem unbekannten Täter gelang es am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, das Seitenfenster eines Pkws einzuschlagen und Gegenstände aus diesem zu stehlen. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz im Hopfenweilerweg. Sachdienliche Hinweise auf Tathergang oder Tatverdächtige werden vom Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegengenommen.

Aulendorf

Versuchter Einbruch in Wohnung

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 12.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Mozartstraße einzubrechen. Der Täter wollte wohl über ein Fenster in die Wohnung gelangen, scheiterte jedoch. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Fahrradfahrer verletzt - Verursacherin flüchtet

Am Donnerstag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich, bei dem sich ein 29-jähriger Fahrradfahrer verletzte. Der 29-Jährige befuhr den Buchweg, als die vor ihm fahrende Pkw-Lenkerin nach rechts in die Schmiedstraße abbog. Hierbei achtete die Fahrerin nicht auf den Vorrang des Fahrradfahrers, weshalb dieser eine Vollbremsung durchführen musste. Dadurch stürzte der 29-Jährige und zog sich Knochenbrüche zu. Die Unfallverursacherin suchte daraufhin das Weite, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 60-jährige Frau mit grauen Haaren handeln, die mit einem hellblauen VW Golf Plus unterwegs war. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zur Unfallverursacherin geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Argenbühl

Unbekannter schlägt Mann nieder

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Am Finkenherd" auf einen 44-Jährigen eingeschlagen. Dabei griff der Unbekannte sein Opfer unvermittelt von hinten an, sodass dieses zu Boden ging. In der Folge flüchtete der Täter unerkannt. Der 44-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluss mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen konnten kurz nach der Tat einen dunklen Van mit Bregenzer Kennzeichen wahrnehmen. Ob dieses Fahrzeug mit dem Angriff in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Knapp ein Fünftel bei Nässe zu schnell unterwegs

Die Verkehrspolizei Kißlegg hat am Donnerstagvormittag auf der A 96 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf dem bei Nässe auf 80 km/h beschränkten Teilstück auf Höhe der Anschlussstelle Kißlegg waren in Fahrtrichtung München insgesamt 168 der gemessenen 903 Fahrzeuglenker deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Der unrühmliche Spitzenreiter brachte es auf eine Geschwindigkeit von 137 km/h. Er und elf weitere Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs, dass sie zusätzlich zum empfindlichen Bußgeld mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen müssen.

Bad Wurzach

Pkw prallt gegen Bahnschranke

Am frühen Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr kam ein 39-jähriger Pkw-Fahrer von der Ursprungsstraße ab und verlor am Bahnübergang auf Höhe Haid aufgrund von Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die offene Bahnschranke, wodurch er diese beschädigte. Der Pkw kam schließlich im Gleisbett zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden an seinem Pkw beträgt dagegen etwa 8.000 Euro, der Sachschaden an der Bahnanlage etwa 10.000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell