Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Kapellenstraße in die Zeppelinstraße wurde eine Person verletzt. Eine 82-jährige Mercedes-Lenkerin wollte von der Kapellenstraße auf die Vorfahrtsstraße einfahren und verwechselte an der Haltelinie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei fuhr sie ungewollt los und stieß mit einem von links nahenden Bus zusammen. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Unfallverursacherin in ein Krankenhaus, im Bus wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Friedrichshafen

Einbruch in Doppelhaushälfte

Am Mittwoch haben unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Holunderweg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zur Doppelhaushälfte und durchwühlten die Räumlichkeiten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die Unbekannten nicht fündig und ergriffen ohne Diebesgut die Flucht. Zeugen, die insbesondere zwischen 7.30 Uhr und 22 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Informationen zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

Überlingen

Auto landet in Glasfront

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver vor einem Sanitätsgeschäft in der Hägerstraße. Eine 78 Jahre alte MG-Lenkerin wollte auf dem Parkplatz rangieren und fuhr dabei, anstatt rückwärts aus der Parklücke, vorwärts in die Glasfront des Geschäfts. Dabei entstand am Auto rund 10.000 Euro Sachschaden, an der Glasfront wird dieser auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon. Ein Rettungsdienst betreute die Unfallverursacherin an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Markdorf

Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior am Telefon

Auf die Masche eines Telefonbetrügers ist am Dienstagabend ein Senior aus dem Bereich Markdorf hereingefallen. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und täuschte Probleme mit dem Konto des Mannes vor. Um diese beheben zu können, entlockte der vermeintliche Bankangestellte seinem Gegenüber persönliche Konto-Zugangsdaten. Als der Senior wenig später Verdacht schöpfte, war es zu spät. Es waren bereits zwei Überweisungen auf ein ausländisches Konto getätigt worden. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen des Betrugs. Informationen zum Thema Betrug und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Heiligenberg

Vorfahrtsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Fürstenbergstraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 64 Jahre alte Toyota-Lenkerin fuhr gegen 12 Uhr vom Dorfländerweg auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei, mutmaßlich aufgrund eingeschränkter Sicht, einen von links nahenden BMW. Dessen 22 Jahre alter Fahrer erkannte die Gefahr, bremste ab und versuchte auszuweichen, konnte einen wuchtigen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell