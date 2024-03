POL-PDTR: Verkehrsunfallbilanz 2023 der Polizeiinspektion Trier

Schweich (ots) - Am 29.02.2024, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16:15 Uhr, wurde am Bahnhof in Schweich ein ordnungsgemäß zugelassener E-Scooter entwendet. Dieser E-Scooter, Modell MI Electric Pro 2, war mit einem Schloss an den Fahrradstellplätzen angekettet. Unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten den E-Scooter. Zeugen des Vorfalles oder Zeugen die Angaben zum Verbleib des E-Scooter machen können, werden gebeten sich mit der zuständigen ...

