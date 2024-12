Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfälle in Oldenburg - eine Beteiligte leicht verletzt, A 28 für Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt++

Oldenburg (ots)

Oldenburg - Am Montagvormittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, welche durch einen 47-jährigen Führer eines Kleintransporters verursacht wurden. Der Mann fuhr an der Anschlussstelle Oldenburg-Eversten auf die A 28 in Richtung Leer auf und kollidierte im Auffahrtbereich mehrfach mit der Außenschutzplanke, welche hierdurch beschädigt wurde. Im Anschluss hat der Beteiligte zwischen der Anschlussstelle Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West, vermutlich in Folge des Unfallgeschehens, mehrere Glas-/Fensterscheiben und zugehörige Anbauteile verloren, wodurch die Autobahn großflächig verunreinigt wurde. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der Unfallbeteiligte die Autobahn daraufhin an der Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfelde und setzte seine Fahrt auf der Alexanderstraße fort. An der Kreuzung Alexanderstraße / Theodor-Pekol-Straße verursachte dieser einen weiteren Unfall, als dieser auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 25-jährigen Rastederin auffuhr. Die Beteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Die Fahrt des 47-Jährigen wurde daraufhin durch inzwischen alarmierte und schnell eintreffende Einsatzkräfte der Polizei Oldenburg beendet. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers ermittelt. Eine Atemalkoholmessung vor Ort ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen den Unfallbeteiligten wurde daraufhin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde nach Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch eine Richterin des Amtsgerichts Oldenburg die Durchführung einer Blutprobenentnahme, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins des Beteiligten angeordnet. Diesem wurde die Weiterfahrt mit sämtlichen fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis zu einer späteren gerichtlichen Entscheidung untersagt. Die A 28 blieb durch die Fahrbahnverunreinigung, welche durch die Autobahnmeisterei Oldenburg beseitigt wurde, bis 11:30 Uhr halbseitig gesperrt. Aufmerksame Verkehrsteilnehmerinnen und - Teilnehmer, welche Angaben zum hier geschilderten Unfallgeschehen machen können oder durch die Glasscherben verursachte Schäden an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 04402 / 933 - 0 beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg zu melden. (01521209) Der 47-jährige Fahrzeugführer soll bereits auf der Hundsmühler Straße, Rtg. Anschlussstelle Eversten, in erheblichen Schlangenlinien gefahren sein, auch hier werden eventuelle Verkehrsteilnehmer gesucht, die dem Transporter ausweichen mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell