POL-OL: Fahrer verwechselt Pedale: Vier Fahrzeuge werden bei Unfall beschädigt

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 07.12.2024, auf Sonntag, 08.12.2024, gelang es der bislang unbekannten Täterschaft, in einen Handwerksbetrieb an der Tanger Hauptstraße einzudringen. Zunächst wurde die Fensterscheibe zum Verkaufsraum mittels Gullydeckel, der aus einem vor dem Haus befindlichen Kanalschacht entnommen wurde, eingeworfen. Über den ...

mehr