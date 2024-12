POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Trickdiebstähle in Rastede+++

Oldenburg (ots) - Am 06.12.2024 wurde der Polizei um 18.25 Uhr über die Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kleiberstraße in Oldenburg mitgeteilt. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei hatten bereits alle in dem Mehrfamilienhaus aufhältigen Personen das Objekt verlassen. Aus einer 1-Zimmer-Wohnung im 3. OG kam starker Rauch. Die Feuerwehr führte Lösch- und Lüftungsmaßnahmen durch. Die 1-Zimmer-Wohnung war aufgrund der ...

