POL-MFR: (629) Einbruch in Cadolzburg - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - Im Laufe der Woche (11.-14.06.2024) beschmierte ein unbekannter Täter einen Steinpfeiler in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) mit einem Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Das Hakenkreuz ist am Freitagmorgen an einem Sandsteinpfeiler in der Hindenburgstraße festgestellt worden. Ein Unbekannter hatte das verbotene Symbol mit beiger Farbe an den Zaunpfeiler eines Wohnanwesens angebracht. ...

