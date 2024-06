Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (626) Hakenkreuz geschmiert - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

Im Laufe der Woche (11.-14.06.2024) beschmierte ein unbekannter Täter einen Steinpfeiler in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) mit einem Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Das Hakenkreuz ist am Freitagmorgen an einem Sandsteinpfeiler in der Hindenburgstraße festgestellt worden. Ein Unbekannter hatte das verbotene Symbol mit beiger Farbe an den Zaunpfeiler eines Wohnanwesens angebracht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

