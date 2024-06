Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (625) Motorradfahrer fuhr Fußgängerin an

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Schniegling ereignete sich am Freitagnachmittag (14.06.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Ein Motorrad hatte die 19-jährige Frau beim Überqueren der Straße erfasst.

Der 24-jährige Motorradfahrer war um kurz nach 13:30 Uhr in der Brettengartenstraße in Fahrtrichtung Nürnberger Innenstadt unterwegs. Als er einen Linienbus überholte, der an einer Haltstelle stand, erfasste er eine 19-jährige Frau. Diese war zuvor aus dem Bus ausgestiegen und wollte anschließend die Fahrbahn überqueren.

Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg führten die Unfallaufnahme durch. Die Brettergartenstraße musste zu diesem Zweck kurzzeitig gesperrt werden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell