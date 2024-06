POL-MFR: (622) Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt - Zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Schwabach (ots) - Am Donnerstagmittag (13.06.2024) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus in Wendelstein (Lkrs. Roth). Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 11:30 Uhr stellten Anwohner dichten Rauch aus einem Reihenmittelhaus im Borkweg fest und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche des Reihenhauses bereits in Vollbrand. Der Brand selbst ...

