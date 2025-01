Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.01.2025

Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Einbruch in Apotheke - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Die Polizei hat nach einem Einbruch in eine Apotheke in der Bergtorstraße am frühen Freitagmorgen zwei Tatverdächtige im Alter von 33 und 40 Jahren festgenommen. Das Duo war gegen 4 Uhr über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in das Labor der Apotheke gelangt, wo es mehrere Schränke durchwühlte und ersten Erkenntnissen zufolge Medikamente im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrags entwendete. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei, die aufgrund eines Alarms verständigt worden war. Unweit der Bergtorstraße trafen die Beamten das Paar im Rahmen einer Fahndung, in die auch Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West eingebunden waren, an. In dem in der Nähe abgestellten Fahrzeug des Duos fanden die Polizisten weitere Beweismittel und nahmen den Mann und die Frau ohne Gegenwehr vorläufig fest. Der Pkw wurde von den Beamten beschlagnahmt. Da gegen den 40-jährigen Deutschen ein Haftbefehl aus einem anderen Verfahren besteht, soll er noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Isny zum Einbruch und der Beteiligung etwaiger weiterer Personen dauern derzeit an.

