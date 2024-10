Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerräume einer Moschee

Meinerzhagen (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen dem 08.10. und 18.10.2024 in Lagerräume der Moschee am Siepener Weg ein. Der oder die Täter beschädigten mehrere Fenster, eine Tür sowie Gegenstände, die in den Räumen gelagert wurden. Ob sie auch Beute machten steht nicht fest. Die Polizei wurde gestern Nachmittag über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und hat nun Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

