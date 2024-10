Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Metalldiebe auf Platte Heide

Menden (ots)

Metalldiebe waren zwischen Montagabend und Dienstagmorgen am Elsternweg unterwegs. Sie entwendeten etwa 150 kg Kupferabfälle vom Gelände einer dortigen Firma. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Dienstag, zwischen 10 und 21 Uhr, waren Einbrecher an der Mecklenburgstraße aktiv. Sie drangen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5512. Sie bieten auch eine Beratung vor Ort an. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0. (dill)

