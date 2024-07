Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Handwerker überlistet Seniorenpaar

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Mit der falschen Behauptung, eine Wasserleitung könnte beschädigt sein, hat sich ein Unbekannter in Arbeitskleidung am Freitagmorgen, 28.06.2024, Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Elpke verschafft.

Gegen 10:00 Uhr klingelte der Mann in typisch blauer Handwerksbekleidung an der Wohnungstür der beiden über 80-Jährigen und erklärte, er könnte bei Arbeiten im Keller, die Wasserleitung zu ihrer Wohnung beschädigt haben. Deshalb müsse er gemeinsam mit den beiden Anwohnern die Wasserhähne und die Dusche überprüfen.

Während der Mann und seine Frau getrennt in Küche und Bad die Wasserhähne öffnen sollten, wechselte der vermeintliche Handwerker zwischen den Räumen. Dabei wirkte er sympathisch und verwickelte die Senioren, während seines etwa 30-minütigen Aufenthalts, mehrfach in Gespräche.

Als der fremde Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkten die Bewohner, dass aus unterschiedlichen Räumen Geld fehlte und die Terrassentür geöffnet war.

Den Tatverdächtigen beschrieben sie:

Der Mann war zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 180 cm und 185 cm groß. Seine dunkelblonden Haare waren kurz geschnitten und er wirkte gepflegt.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell