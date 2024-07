Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw gerät auf Fahrstreifen eines Streifenwagens

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW zu vermeiden, wich ein Streifenwagen auf der Westerfeldstraße am frühen Samstagmorgen, 29.06.2024, aus. Nach der Entnahme einer Blutprobe stellten die Streifenbeamten den Führerschein des 30-jährigen Bielefelders sicher.

Gegen 04:25 Uhr passierte der Streifenwagen die Einmündung An der Stiftskirche und fuhr in Richtung der Talbrückenstraße. Der Fahrer des entgegenkommenden 5er BMW benutze einen Teil der Gegenfahrbahn. Nach dem erfolgreichen Ausweichmanöver des Fahrers des Streifenwagens setzte der BMW-Fahrer seinen Weg in Richtung Jöllenbecker Straße fort.

Die Beamten wendeten und stoppten den BMW in Höhe der Simensstraße. Der 30-Jährige schwankte nach dem Verlassen seines BMW. Den Verdacht der Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte, bestätigte ein Alkoholtestgerät. Im Anschluss entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe im Polizeipräsidium. Dem BMW-Fahrer verboten die Polizisten das Fahren von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell