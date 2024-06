POL-OS: Hagen a.T.W.: Unfall auf der Lengericher Straße- 16- jährige Fußgängerin schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Diensttagabend kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Melle. Gegen 21.27 Uhr wurde per Notruf ein Feuer in einem kleinen privaten Waldstück gemeldet. Dort geriet ein Holzunterstand, welcher sich an einem ausgebauten Bauwagen befand in Brand. Mit vereinten Kräften der Ortsfeuerwehren Melle-Mitte und Altenmelle konnte das ...

mehr