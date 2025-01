Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und zwei beschädigte Autos waren die Folge eines Unfalls am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in der Waggershauser Straße. Eine 26-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Jettenhausen unterwegs und musste stark abbremsen, weil ein 53 Jahre alter BMW-Lenker unachtsam aus einem Firmen-Parkplatz ausgefahren war. Ein 20-Jähriger, der mit seinem Seat hinter der Frau fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem stehenden Polo auf. Ein Rettungsdienst brachte die 26-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Eriskirch

Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Die Gunst der Stunde genutzt hat ein Dieb am Donnerstagvormittag in einem Einkaufsgeschäft in der Friedrichshafener Straße. Der Unbekannte nutzte den Leichtsinn einer Seniorin aus und griff nach dem Geldbeutel in der Handtasche, die von der Frau während des Einkaufs im unbeaufsichtigten Einkaufwagen zurückgelassen wurde. Erst an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und rät dazu, Wertsachen immer körpernah bei sich zu tragen, um Langfingern keine Tatgelegenheit zu bieten.

Deggenhausertal

Reh von zwei Autos erfasst

Gleich gegen zwei Autos gestoßen ist ein Reh am Donnerstagmorgen, als es gegen 7.15 Uhr unachtsam die K 7751 überqueren wollte. Ein 33 Jahre alter Renault-Lenker, der von Urnau in Richtung Ravensburg unterwegs war, erfasste das Wildtier und wies es in den Gegenverkehr ab, wo es mit dem Skoda eines entgegenkommenden 29-Jährigen zusammenstieß. Insgesamt entstand an den Autos Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Das vermutlich verletzte Reh flüchtete über die angrenzende Wiese. Ein zuständiger Jagdausübungsberechtigter wurde über den Vorfall informiert.

