Sigmaringen

Kreuzendes Wildtier führt zu Unfall

Insgesamt 12.500 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Nollhof entstanden. Ein 25-jähriger Volkswagen-Fahrer wollte gegen 21 Uhr einem die Fahrbahn kreuzenden Wildtier ausweichen und übersah dabei eine auf der Fahrspur neben ihm befindliche 25-jährige Mercedes-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten und das Wildtier blieben bei der Kollision unverletzt.

Meßkirch

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Filiale einer Bäckerei in der Ortsmitte einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten nicht, etwas aus dem Inneren der Bäckerei zu stehlen. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die insbesondere zwischen 18.30 Uhr und 6.15 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Kleiner Hund mit großem Glück

Mit dem Schrecken davongekommen sind ein Autofahrer und ein kleiner Hund am Donnerstagmorgen im Bereich der Igelswieser Straße. Nachdem ein 29-jähriger Volkswagen-Fahrer gegen 7.45 Uhr plötzlich stark abbremsen musste, weil ihm ein Hund vor sein Auto gerannt war, alarmierte er die Polizei. Die Polizei fand einen unverletzten Hund und ein unbeschädigtes Auto vor. Der Chihuahua passte aufgrund seiner Größe augenscheinlich gänzlich unter den Volkwagen, ohne diesen zu berühren, weshalb es nicht zu einer Kollision kam.

Bad Saulgau

Frau schlägt mit Regenschirm auf Polizisten ein

Ein leicht verletzter Polizist ist die Bilanz eines Einsatzes am Donnerstagabend im Bereich der Platzstraße. Gegen 17.15 Uhr fiel eine 60-Jährige innerhalb eines Drogeriegeschäfts auf, weil sie Gegenstände durch den Laden warf. Zwei Polizeibeamte, die sich zunächst privat dort befanden, gaben sich gegenüber der Dame als Polizeibeamte zu erkennen. Die 60-Jährige zeigte sich unbeeindruckt und schlug daraufhin nicht nur mit einem Regenschirm auf die Beamten ein, sondern biss und kratzte diese auch. Ein Polizist wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die 60-Jährige, gegen die jetzt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht.

Bad Saulgau

Mit über vier Promille unterwegs

Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am Donnerstagmittag im Bereich der Bogenweilerstraße für Aufsehen. Mehrere besorgte Passanten meldeten der Polizei gegen 13.30 Uhr, dass ein Mann die Straße entlangtorkeln würde. Die Polizisten stellten bei dem 36-Jährigen neben mehreren Platzwunden, mit derzeit unbekannter Herkunft, auch eine Alkoholisierung von über vier Promille fest. Der Betrunkene wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

