Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Imbisswagen beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: zwischen 19.10.2024, 20.30 Uhr, und 20.10.2024, 06.00 Uhr;

Einen geparkten Imbisswagen beschädigt haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus. In der Nacht zum Sonntag rissen die Täter eine seitlich am Fahrzeug angebrachte Abdeckplatte, die sogenannte blinde Front, gewaltsam aus der Verankerung. Der Wagen hatte zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Coesfelder Straße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell