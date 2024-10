Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Liebfrauenplatz;

Unfallzeit: zwischen 19.10.2024, 19.00 Uhr, und 20.10.2024, 01.30 Uhr;

Nach einem Unfall weggefahren ist ein Unbekannter am Samstagabend in Bocholt. Zurück blieb ein schwarzer Audi mit Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Zu der Kollision muss es am Liebfrauenplatz gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell