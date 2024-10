Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfallverursacher flüchtet

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Fliegenmarkt;

Unfallzeit: 18.10.2024, 17.45 Uhr;

Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, flüchtete ein Unfallverursacher in Legden. Ein 13-jähriger Junge aus Legden befuhr am Freitag gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Fliegenmarkt in Richtung Ahaus. Dabei wurde er von einem Pkw überholt. Dieser fuhr so dicht an dem Jungen vorbei, dass er nach rechts ausweichen musste. Er stieß mit dem Rad gegen den Bordstein und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Junge leicht. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten 13-Jährigen gekümmert zu haben.

Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell