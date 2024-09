Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau mutmaßlich belästigt und bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Montagnachmittag (02.09.2024) an der Stadtbahnhaltestelle Plieningen eine 42-Jährige bedrängt und bedroht haben. Der Tatverdächtige sprach die Frau gegen 14.10 Uhr an der Haltestelle an und versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln. Als die Frau ablehnte, folgte er ihr in eine Stadtbahn und bedrohte sie. Anschließend stieg er wieder aus und ging weg. Die Beamten ermittelten den Tatverdächtigen und trafen ihn an seiner Wohnadresse an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

