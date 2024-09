Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (03.09.2024) einen 60 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Straße Am Kochenhof öffentlich onaniert zu haben. Sechs Frauen im Alter von 14 bis 45 Jahren beobachteten den Mann gegen 18.40 Uhr, wie er an einer Bushaltestelle mit heruntergelassener Hose umhergelaufen und anschließend in einer Grünrabatte an seinem Glied manipuliert haben soll. Alarmierte Beamte trafen den Mann kurz darauf im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

