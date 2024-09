POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein Mann soll am Montag (02.09.2024) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad zwei Männer sexuell belästigt haben. Der 87-jährige Mann und ein 52-Jähriger saßen in der Sauna, als der gegenübersitzende 55 Jahre alte Mann offenbar vor ihnen onanierte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 55 Jahre alten Mann vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ...

mehr