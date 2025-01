Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Äste von Brücke geworfen

Am Samstag, gegen 11.36 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass von der Fußgängerbrücke am "Vogelherdbogen" über die B 467 in Tettnang Äste heruntergeworfen wurden. Hierbei musste eine Verkehrsteilnehmerin ausweichen, ein anderer fuhr über die Äste. Ob ein Sachschaden an dem Pkw entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf der Fahrbahn befanden sich noch mehrere Äste, welche durch die Polizeibeamten entfernt wurden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen auf einem nahegelegenen Spielplatz zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren feststellen. Sie gaben an, dass sie die Äste heruntergeworfen hätten, sich aber dabei nichts gedacht hätten. Beide Kinder wurden ihren Eltern überstellt. Obwohl es sich um Kinder handelt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die zur fraglichen Zeit bei der Brücke etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 701-3104 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell