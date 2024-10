Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, gegen 14.05 Uhr, befuhr die 59-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Schmiedefelder Straße. Aus bisher unbekannten Gründen geriet sie nach rechts auf den Bürgersteig und prallte in der weiteren Folge gegen ein Geländer. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten, aus dem Fahrzeug, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell