Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Wohnhauses

Bodelwitz (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.00 Uhr, brach in Bodelwitz Am Anger aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer auf der Terrasse eines Wohnhauses aus. Das Feuer griff in der weiteren Folge rasch auf das angrenzende Wohnhaus über. Dieses wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr ist aktuell, nach einem erneuten Brandausbruch, weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt. Trotz der bereits getroffenen Maßnahmen hat sich das Feuer nochmals entzündet. Es wird erwartet, dass die Arbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am heutigen Tag durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen.

