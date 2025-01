Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann außer Rand und Band

Für einen Polizeieinsatz gesorgt hat ein 68 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr im Stadtgebiet Friedrichshafen. Im Ausnahmezustand hatte er beim Polizeirevier Friedrichshafen angerufen, wirre Angaben gemacht und den Beamten an der Wache beleidigt. Polizisten statteten dem Anrufer daraufhin einen Besuch ab, um nach dem Rechten zu sehen. Diesen begegnete er unvermittelt hochaggressiv, baute sich drohend vor den Einsatzkräften auf und betitelte sie mit Beleidigungen. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich der 68-Jährige mit Hand und Fuß, woraufhin ihn die Polizisten aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik brachten. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Friedrichshafen / Meckenberuen

Verkaufsautomaten zerstört

Nachdem Unbekannte am Sonntag in Friedrichshafen und in Meckenbeuren Verkaufsautomaten beschädigt haben, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Mutmaßlich im Laufe des frühen Sonntagmorgens zerstörten Täter in der Hauptstraße im Bereich Meckenbeuren-Buch die Scheibe eines Geräts und stahlen die darin enthaltene Ware. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Offenbar zwischen 10 Uhr und 15.45 Uhr schlugen Unbekannte in der Goldschmidstraße in Friedrichshafen einen Automaten ein und richteten Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Ob die Taten in Verbindung stehen ist eine der Fragen, die im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden sollen. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Auffahrunfall davongefahren

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss eine Autofahrerin rechnen, die am Sonntagvormittag nach einem Unfall einfach davongefahren war. Die Frau fuhr an der Kreuzung der Jettenhauser Straße / Waggershauser Straße einer Opel-Lenkerin auf, die verkehrsbedingt an einer Ampel stand. Im Anschluss soll sie im Gespräch eine mögliche Beschädigung angezweifelt und danach unverrichteter Dinge einfach die Flucht ergriffen haben. Um den entstandenen Sachschaden am Volvo, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, kümmerte sie sich nicht. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat offenbar am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr eine Verkehrsinsel beim Seewald-Kreisel der B 30 überfahren und danach das Weite gesucht. Das dabei beschädigte Verkehrszeichen ließ der Verursacher zurück. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Verursacher und dessen mutmaßlich im Frontbereich beschädigten Wagen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Sipplingen

Motorrad-Raser verletzt sich bei Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 12.15 Uhr im Bereich Sipplingen muss ein 22 Jahre alter Motorradfahrer mit Konsequenzen rechnen. Der offenbar übermütige Zweiradfahrer war in der Straße "Im Gehren" von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer in eine Klinik. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache herausstellte, hatte er dabei wohl noch Glück im Unglück. Bei der Einsicht in die Aufnahmen der Helmkamera stellten die Polizisten massive Geschwindigkeitsüberschreitungen vor dem Unfall fest. So soll der Raser beispielsweise in einem kurvigen unübersichtlichen Bereich trotz Gegenverkehrs und Tempolimits von 70 km/h mit über 160 km/h unterwegs gewesen sein. An seiner Suzuki entstand beim Unfall rund 8.000 Euro Sachschaden. Sie musste abgeschleppt werden. Die Ermittler stellten die Dashcam sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen ein.

