Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Einbruch in Gaststätte Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte am Marienplatz eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Hintertür gelangten die Täter in das Lokal. Offenbar entwendeten die Einbrecher nichts, verursachten an der Tür jedoch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen ...

mehr