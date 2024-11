POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Heinsberg (ots) - Wassenberg - Birgelen - Einbruch in Wohnhaus Am Samstag, den 09.11.2024, gegen 21.15 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Hauses in der Rosenthaler Straße, dass sich unbekannte Täter Zugang zu ihrem Haus verschafft hatten. Die Geschädigte hatte ihr Haus gegen 14.00 Uhr verlassen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Objekt. Hinweise auf Diebesgut konnte die Geschädigte noch ...

mehr