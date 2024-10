LPI-SHL: Gefährdende Fahrt durch die Stadt

Schleusingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag mindestens sechs Fahrzeuge, die sowohl in der Juttastraße als auch in der Straße zur Vincentmühle in Schleusingen standen. Die Kratzer wurden mit einem spitzen Gegenstand verursacht und befinden sich bei allen bislang festgestellten Autos auf der Fahrerseite. Die Polizei sucht zum einen weitere Geschädigte und zum anderen Zeugen, die Hinweise zum ...

