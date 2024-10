LPI-SHL: Mit Messer gedroht

Sünna (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 23:50 Uhr, bis Dienstag, 00:15 Uhr, den Zaun am Werksgelände eine Firma in der Frankfurter Straße in Sünna. Anschließen betrat er das Grundstück. Das Wachpersonal bemerkte den Eindringling und sprach ihn an. Der Unbekannte konnte unerkannt flüchten. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich ...

mehr